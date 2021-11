Calciomercato Juventus, doppio assalto al gioiello bianconero

Tante voci di calciomercato avvolgono la Juventus a poche settimane dall’inizio dei trasferimenti invernali. Il mese di gennaio è ormai alle porte.

Se da un lato c’è la consapevolezza di dover intervenire in chiave mercato per rinforzare l’attuale organico a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri, dall’altro la Juventus deve fare i conti con i rinnovi contrattuali di alcuni big come ad esempio Dybala e Cuadrado. Ma non solo, visto che deve inoltre guardarsi dall’assalto che alcune squadre potrebbero tentare nei confronti dei suoi giocatori più rappresentativi. Si è parlato tanto dell’interesse di top club nei confronti di De Ligt, ma c’è anche un altro giocatore che a quanto pare stuzzica parecchio la fantasia di chi punta a vincere non solo in patria ma anche in Europa.

Calciomercato Juventus, Chelsea e Bayern Monaco monitorano Chiesa

Come ha riportato infatti il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, due grandi squadre stanno tenendo sotto osservazione la situazione di Federico Chiesa, ormai non certo una rivelazione ma una solida certezza non solo per la Juventus ma anche per la nazionale italiana.

#Chelsea and #BayernMunich are monitoring Federico #Chiesa for the summer. If #Juventus don’t enter in #UCL, they will try to sign the italian winger, who is happy at Turin. Chiesa is not transferable for #Juve, in fact they rejected a rich bid last bid after Euro2020. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 29, 2021

Chelsea e Bayern Monaco sono pronte a sferrare l’assalto al giocatore nella prossima estate, soprattutto se i bianconeri – come di certo non si augurano i tifosi – non riuscissero a centrare l’accesso alla prossima edizione della Champions League. L’intenzione della Juventus nei confronti del calciatore è però chiara. Chiesa è uno dei giocatori intoccabili della rosa bianconera.