Juventus, una scelta obbligata | Ma potrebbe essere un bene per il futuro

La Juventus sta vivendo una fase della stagione decisamente complicata per gli ultimi risultati conquistati dai bianconeri e non solo.

In Champions League tutto sommato il cammino degli uomini di Allegri deve essere per forza di cose considerato positivo. E’ vero che nell’ultima partita si è perso malamente contro il Chelsea, ma è altrettanto vero che prima la Juventus aveva sempre vinto e ha già staccato il biglietto per gli ottavi di finale in anticipo. Decisamente non all’altezza è invece il cammino in campionato, dove la squadra è già lontana dalle prime posizioni e rischia di non riuscire a lottare nemmeno per il quarto posto. Obiettivo minimo che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions e con essa anche importanti introiti economici. Sta mancando anche la fortuna, visto che l’infermeria è spesso piena e priva l’allenatore di giocatori chiave.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, via libera per il giocatore: la Roma si defila

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, scacco matto al Milan: Cherubini cala il tris

Calciomercato Juventus, spazio alla linea verde

Danilo e Chiesa ad esempio sono out per diverse settimane e per sopperire alle loro assenze il tecnico bianconero ha deciso di puntare su due elementi dell’Under 23, De Winter e Soulè, promuovendoli in prima squadra. La Juventus intende puntare sulla linea verde, sta cercando di ringiovanire il suo organico. E per questo motivo la presenza di due ragazzi giovani di talento deve essere considerata in modo positivo. Avranno modo di farsi le ossa e chissà che non possano essere delle rivelazioni. Leggendo i commenti sui social tanti tifosi bianconeri si augurano anche che Allegri getti con frequenza nella mischia Kean e Kaio Jorge. Anche loro giovani e in rampa di lancio, anche loro vogliosi di prendersi il palconoscenico a suon di gol. Proprio quello che servirebbe di questi tempi alla Juve.