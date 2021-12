Calciomercato Juventus, non è incedibile | La Premier nel futuro?

A gennaio ci si aspettano dei colpi nel calciomercato della Juventus ma potrebbero anche esserci delle cessioni all’orizzonte per i bianconeri.

La riapertura delle trattative ormai è ad un passo e la Juve, così tutti gli altri club d’Europa, si prepara a rafforzare la sua rosa. Tanti nomi circolano da settimane riguardo i possibili colpi da mettere a segno ma anche riguardo le possibili cessioni che potrebbero esserci per sfoltire la rosa. Perché ci sono elementi che sono stati utilizzati poco e che pesano sul monte ingaggi. Uno di questi è Ramsey, centrocampista che con Allegri non ha trovato spazio e che potrebbe partire a gennaio destinazione Premier. Ma il gallese non sarebbe il solo per il quale si potrebbe ipotizzare un futuro in Premier League.

Calciomercato Juventus, per Rabiot non si esclude la pista Tottenham

E poi c’è anche un altro centrocampista il cui rendimento, nonostante le tante chance dall’inizio che gli sono state concesse, non è stato quello che tutti si aspettavano. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, colpo a costo zero messo a segno negli anni scorsi da Paratici. Allegri lo considera un titolare e del resto lo sta utilizzando con continuità. Ma come riporta Calciomercatoweb.it non è da escludere che a gennaio possa partire qualora arrivasse una offerta convincente. Si è parlato di un interesse nei suoi confronti da parte dell’ambizioso Newcastle (che ha da poco cambiato proprietà e che sogna in grande), ma si ipotizza anche quello del Tottenham. Paratici potrebbe portarlo a Londra alla corte di Conte, con la Juventus che si accontenterebbe anche di 10-12 milioni di euro per lasciarlo partire, pensando anche al considerevole risparmio sull’ingaggio che potrebbe arrivare.