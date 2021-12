Calciomercato Juventus, futuro Arthur | Può rimanere in serie A

Si avvicina la riapertura del calciomercato e in casa Juventus c’è ovviamente grande fermento per le mosse da effettuare in entrata e in uscita.

Pensare a come rinforzare l’organico di mister Allegri è un must, considerato che questa prima parte della stagione ha evidenziato delle lacune nella squadra bianconera. Serve una prima punta che possa garantire gol con regolarità ma anche nuova linfa a centrocampo. Il tecnico non ha un modulo fisso da utilizzare, schiera i suoi uomini in base all’avversario e allo stato di forma, per cui ha bisogno di centrocampisti che interpretino nel migliore dei modi le sue idee di calcio. Se arriveranno nuovi uomini ci sarà comunque bisogno prima di cedere chi non pare rientrare nei piani del club. Aaron Ramsey è sulla lista dei partenti e del resto il gallese in questa prima parte si è visto davvero poco, complici gli infortuni. Ma l’ex Arsenal potrebbe non essere il solo a partire.

Calciomercato Juventus, Lazio e Friburgo sulle tracce di Arthur

Non è da escludere infatti che la Juventus possa anche prendere in considerazione l’idea di far partire Arthur di fronte ad una offerta convincente. Il brasiliano sta faticando a trovare spazio con Allegri in panchina. Frenato da un infortunio all’inizio della stagione, ancora non è al top e il suo minutaggio finora è stato limitato. Per questo motivo il club bianconero potrebbe decidere di cederlo già a gennaio. Come riporta Sportmediaset sulle sue tracce ci sarebbe il Friburgo, club tedesco, ma non solo. Per Arthur infatti potrebbe esserci ancora spazio in serie A visto che all’ex mediano del Barcellona sarebbe interessata anche la Lazio, allenata dall’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri.