Calciomercato Juventus, affare con il Bayern | Proposta di scambio

Calciomercato Juventus, dalla Germania rilanciano l’ipotesi di un possibile affare con lo scambio. Il Bayern pronto a bussare a Paratici

Potrebbe essere addirittura il Bayern Monaco a bussare alla Juventus, nel prossimo mese di gennaio, per cercare di mettere a punto uno scambio di mercato che, probabilmente, potrebbe far felici sia Allegri che Nagelsmann.

La notizia è riportata da l”Abendzeitung che sottolinea come, viste le probabili partenze di Tolisso e Roca, i bavaresi potrebbe arrivare a Torino per chiedere a Cherubini il cartellino del brasiliano Arthur, che stasera in Champions League dovrebbe giocare dal primo minuto, ma che rimane comunque con la valigia in mano. Un elemento che Allegri non vede e, il tecnico livornese, avrebbe già dato il proprio ok alla cessione.

Calciomercato Juventus, c’è lo scambio

Il nome che il Bayern Monaco potrebbe mettere sul piatto è quello del terzino francese Pavard: 25 anni, capace anche di giocare come centrale, ha un’importante esperienza a livello internazionale. Non solo, potrebbe anche giocare sulla corsia mancina, all’occorrenza: ed è lì che Allegri ha sicuramente bisogno di qualcuno, visto che Alex Sandro non convince più.

Pavard non ha più spazio con la maglia del Bayern. E allora di certo non metterebbe un freno alla sua possibile cessione. Sembra essere proprio il profilo giusto per il nuovo corso bianconero, che vuole abbassare l’età media della rosa – così come successo già l’estate scorsa – per cercare nuovamente di aprire un ciclo vincente negli anni. Insomma, l’occasione c’è e la Juve potrebbe approfittare della situazione non solo per mettere alla porta un’esubero, ma anche per continuare quella rivoluzione in atto che la società vuole portare a termine comunque nello spazio di poco tempo. Un’affare possibile, in poche parole.