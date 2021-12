Calciomercato Juventus, bufera Allegri: arriva la “sentenza”

Calciomercato Juventus, i social si sono, letteralmente, scatenati e adesso la sentenza sembra essere definitiva.

Guardando la partita #VeneziaJuve mi sono reso conto che, evidentemente manca grinta e orgoglio. Giocatori svogliati, gioco lentissimo e prevedibile … Se non vinci queste partite, la #SerieA non la vincerai mai. A chi diamo la colpa ? Colpa di Allegri o della squadra ?

Allegri invece di fare gli show nelle conferenze e di dire cavolate e prendere in giro chi lo ascolta dovrebbe fare la persona seria e parlare di calcio, mercoledi a fine partita disse che dybala non aveva assolutamente niente , mentre ieri ha detto che “abbiamo rischiato”

Che storia ha, a Cagliari? Quanti allenatori hanno fatto le stesse cose in piazze di provincia? Lui è un bravissimo gestore , per me non era adatto al momento storico della Juve e questi risultati purtroppo mi danno ragione, rimane la grande stima e affetto per allegri

— atiataliu (@Davide55273741) December 12, 2021