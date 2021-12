Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso: tripla opzione sul piatto

Calciomercato Juventus, tre squadre pronte a chiudere il centrocampista bianconero: si potrebbe già trattare.

Calciomercato Juventus, arrivato nello scambio con Miralem Pjanc, Arthur non è ancora stato in grado di insediarsi nelle gerarchie bianconere. Non è un mistero che il brasiliano non sia tra le mie scelte di Allegri e, dunque, nonostante l’età ancora giovane, la Vecchia Signora potrebbe decidere, alla fine, di fare cassa lasciandolo partire. Sono tante le possibili destinazioni del centrocampista, come riporta il sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, infatti, ad interessarsi ad Arthur ci sono Bayern Monaco e Friburgo ma rimanendo in Italia anche l’ex Sarri potrebbe farsi avanti viste le caratteristiche tecniche del giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bufera Allegri: arriva la “sentenza”

Addio Arthur: la tripla opzione per il centrocampista

Una tripla opzione per il centrocampista brasiliano che non ha più brillato come sperava Allegri, nemmeno dopo l’operazione che l’ha ristabilito del tutto. Un clamoroso colpo di scena che potrebbe verificarsi già a gennaio. Come detto poc’anzi, oltre alla sfida internazionale, su di lui è piombata anche la Lazio dell’ex Maurizio Sarri che potrebbe sfruttare il giocatore facendolo diventare un punto cardine del proprio centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Colpo di scena Juventus, è addio: nuovo bomber per Mourinho

Addio che permetterebbe alla Juventus di incassare anche qualche soldo e di reinvestirli, magari, in altri colpi. Adesso si deciderà nelle prossime settimane, con Arthur consapevole di essere un desiderio di un grande club come il Bayern Monaco e sempre rimanendo in Germania, anche del Friburgo.