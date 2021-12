Colpo di scena Juventus, è addio: nuovo bomber per Mourinho

Juventus, Mourinho avrebbe mosso l’interesse per un giocatore bianconero. Una situazione che potrebbe stravolgere il futuro.

Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Todofichajes.com’ si parla di un futuro davvero inedito per la Serie A. Infatti Mourinho, allenatore della Roma, avrebbe messo gli occhi su un attaccante bianconero. ‘Mourinho apre le porte della Roma a Morata’ così titola il portale spagnolo, stando all’indiscrezione, Mourinho avrebbe sempre apprezzato il bomber dei bianconeri e adesso, vista anche l’attuale situazione che sta vivendo la Vecchia Signora, potrebbe sfruttare il momento negativo per fare una trattativa. In passato Mourinho lo allenò quando era seduto sulla panchina del Real Madrid e fu proprio luia farlo esordire.

Mourinho vuole Morata della Juventus

Stando all’indiscrezione l’assalto ad Alvaro Morata potrebbe esserci già nella finestra invernale di gennaio. E si dovesse verificare, realmente, questa eventualità la Juventus acconsentirebbe ad un acquisto importante in attacco: si sognano infatti Vlahovic e Icardi. Sono questi i nomi che potrebbero arrivare a gennaio in caso di addio di Alvaro Morata.

La Roma infatti avrebbe aspettato l’estate per capire, come sembra, se la Juventus avesse o no acconsentito al riscatto di Morata ancora di proprietà dell’Atletico Madrid ma adesso gli scenari potrebbero già rivoluzionare tutto. In caso quindi di assalto al numero 9 bianconero, la Roma chiederebbe un iniziale prestito per poi riscattarlo in estate visto che Simeone ha già fatto sapere di non essere interessato al profilo in questione. Staremo a vedere quello che succederà ma c’è da aspettarsi una vera e propria rivoluzione offensiva.