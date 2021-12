Juventus, anche i numeri lo dicono | Il confronto con il passato

La Juventus non brilla e il pareggio di Venezia sottolinea le difficoltà della squadra allenata da Massimiliano Allegri in questa stagione.

Ci si aspettava un successo convincente da parte della Juventus nel match di ieri pomeriggio e invece Morata e compagni non sono andati oltre il pareggio. Un punto che serve a poco nella rincorsa al quarto posto e che ha ancora una volta sottolineato le difficoltà della squadra di Allegri. Che sta sentendo molto la mancanza di un bomber, un calciatore che segni con regolarità e che riesca a tramutare in rete il gioco costruito dalla squadra. E i paragoni con il passato sono impietosi.

Juventus, tanti punti in meno rispetto alle annate di Pirlo e Sarri

Anche il giornalista Giovanni Capuano su Twitter ha evidenziato il rendimento non certo brillante della Juventus di Allegri in questa stagione, ponendo a confronto il ruolino di marcia dell’allenatore livornese con quello dei suoi precedessori ma anche con quello dell’ultima stagione che vedeva Allegri sulla panchina bianconera.

La #Juventus ha 8 punti in meno di quella di #Pirlo un anno fa, 14 rispetto a #Sarri e addirittura 20 sull'ultimo #Allegri del 2018/2019 — Giovanni Capuano (@capuanogio) December 11, 2021

E i numeri testimoniano il momento di difficoltà della squadra e dell’allenatore, considerando che la Juve oggi ha 8 punti in meno rispetto a quella allenata da Pirlo e ben 14 in meno rispetto all’annata di Sarri. Una differenza che diventa abissale se si guarda invece all’ultima esperienza di Allegri alla Juve. All’epoca la sua squadra aveva ben 20 punti in più rispetto ad oggi. Decisamente dunque un ruolino di marcia poco soddisfacente per una squadrra che non fa mistero di puntare alle zone alte della classifica. Ma alle quale difficilmente potrà ambire se commetterà altri passi falsi come quello commesso a Venezia.