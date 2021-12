Calciomercato, sentenza in diretta: “Accordo con la Juventus”

Calciomercato Juventus, l’annuncio in diretta non ammette repliche: “C’è un accordo con i bianconeri”. Ecco i maggiori dettagli.

Nelle scorse settimane a tenere banco in casa Juventus è stato il caso Ihattaren, con il calciatore olandese ex Psv che è tornato in Olanda, difatti non disputando neanche un minuto con la maglia della Samp, club al quale Cherubini aveva “parcheggiato” momentaneamente l’attaccante con la formula del prestito.

A titolo di “risarcimento” per lo smacco subito si vociferava di una possibile cessione ai blucerchiati, sempre in prestito, di Filippo Ranocchia, che ha avuto modo di mettersi in mostra con la maglia del Vicenza in questo primo scorcio di stagione che ne ha esaltato le qualità sia in fase di impostazione, che in quello di recupero palla. Del resto, Allegri era stato colpito dall’intraprendenza con la quale il ragazzo si era presentato al “Berlusconi” con un tiro a giro dai 25 metri che non aveva lasciato scampo al portiere avversario.

Tuttavia, il neo direttore sportivo del Vicenza Federico Balzaretti è intervenuto sull’argomento, esprimendo il suo punto di vista in merito alla questione. Ecco le sue parole: “Abbiamo un accordo con la Juventus e crediamo per il bene del ragazzo che sia meglio che termini la stagione qui da noi”. Annuncio lapidario, e diretto: il futuro di Ranocchia sarà ancora in Serie B?