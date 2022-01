Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: “Il bomber di Allegri sarà lui”

Calciomercato Juventus, l’annuncio Sky sul prossimo attaccante dei bianconeri: Allegri ha fatto la sua scelta.

Colpo di scena, l’ennesimo. Il tema bomber in casa Juventus fa registrare un’altra novità, di quelle clamorose. Ma andiamo per ordine.

Nelle ultime ore era stata paventata l’ipotesi di un approdo di Alvaro Morata al Barcellona, con lo spagnolo lusingato dalla proposta di Xavi. L’ex attaccante del Real avrebbe accettato la proposta dei catalani, che però non avevano ancora trovato l’accordo con la Juventus, con i bianconeri alle prese con la ricerca del possibile sostituto dell’attuale numero 9. Tuttavia, nelle ultime ore, si sarebbe registrato un clamoroso dietrofront.

Come rivelato da “Sky“, infatti, Max Allegri, in occasione di un incontro avuto con Morata questo lunedì, ne avrebbe fondamentalmente bloccato la cessione. Il tecnico livornese, infatti, avrebbe visto il proprio attaccante molto motivato negli ultimi allenamenti, e nessuna delle ipotesi vagliate dalla Juve come possibile erede dell’iberico lo intrigherebbe.

Calciomercato Juventus, ribaltone Allegri: Icardi gelato

Messa in stand-by la pista Icardi, dunque, per il quale la Juve non è disposta a fare sacrifici nell’immediato, con Cherubini che in questi giorni starebbe lavorando per bloccare Scamacca per l’estate, sul quale vigila da tempo l’Inter. Fatto sta, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà ancora Alvaro Morata a guidare l’attacco della Juventus nella seconda parte della stagione, quella che nelle idee di tutti i tifosi deve essere quella del rilancio e della svolta. Morata sì, Icardi no, Scamacca forse: il valzer delle punte è appena cominciato…