Calciomercato Juventus, Roma gelata: colpaccio low cost

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra confermano il forte interesse per il centrocampista. La trattativa potrebbe decollare a breve.

La telefonata di Mourinho, i problemi con Conte, la bordata di fischi dei tifosi Spurs. Tanguy Ndombelé sta facendo parlare continuamente di sé in questi giorni. Ma una cosa sembra certa: con il Tottenham è ormai rottura. L’aria, nel nord di Londra, è diventata irrespirabile per il centrocampista classe 1996, che il club londinese acquistò dal Lione nell’estate 2019 per 62 milioni di euro più bonus. Uno sforzo economico importante che finora il calciatore non è riuscito a ripagare, malgrado il potenziale resti elevatissimo.

Con Antonio Conte non è stato sicuramente amore a prima vista, al punto che la società sta cercando di cederlo in prestito già in questa sessione di mercato. Come confermano in queste ore gli esperti del Mirror, Ndombelé continua ad essere richiestissimo in Italia, dove una delle principali pretendenti è proprio la Juventus.

Calciomercato Juventus, Ndombelé via da Londra

Dall’Inghilterra, dunque, non hanno dubbi. Ndombelé lascerà il Tottenham prima della fine di gennaio. La tifoseria Spurs si è schierata dalla parte di Conte, sommergendo di fischi il nazionale transalpino non appena è stato sostituito durante il match di FA Cup contro il Morecambe, andato in scena lo scorso fine settimana.

Secondo il Mirror la sua prossima destinazione potrebbe essere la Juventus, chiamata ad aggiungere qualità e quantità al centrocampo nonostante Massimiliano Allegri continui a dire che non ci saranno grossi movimenti di mercato.