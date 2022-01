Calciomercato Juventus, fari puntati sull’ex Inter: pazza idea di scambio

Calciomercato Juventus, la squadra bianconera potrebbe puntare un vecchio giocatore nerazzurro che sta riscuotendo parecchio interesse.

Calciomercato Juventus, secondo il giornalista Sabatini, l’Atletico Madrid di Simeone avrebbe individuato come sostituto di Trippier il laterale bianconero Mattia De Sciglio che tra l’altro potrebbe anche non rinnovare il suo contratto con i bianconeri. In tale circostanza potrebbe nascere un operazione di scambio di cartellini, con la Juventus che per far partire il proprio difensore, chiederebbe un ex conoscenza del calcio italiano, in casa nerazzurra. Stiamo parlando del francese Kondogbia. Uno scambio che favorirebbe entrambe le società, visto che i bianconeri avrebbero bisogno di rinforzi in mediana.

Scambio De Sciglio – Kondogbia | La Juventus ci prova

I tifosi interisti ai tempi avevo identificato in Kondogbia il “nuovo” Pogba, perché proprio in quei periodi la Juventus godeva delle presentazioni dell’ormai consolidato fuoriclasse francese. Per quanto le aspettative non siano state soddisfatte appieno, Kondogbia in Italia ha sempre risposto presente, giocando anche partite decisamente importanti. Il suo ritorno, dunque, sarebbe cosa ben gradita ad Allegri che cerca rinforzi fisici in mediana.

Un ritorno in Serie A sulla base di uno scambio. Ora la Juventus ha fatto la sua proposta anche perché non è così scontato che De Sciglio, pur trovandosi bene a Torino, possa, effettivamente, rinnovare il proprio contratto per tanti altri anni. L’esperienza all’estero potrebbe essere il successivo step e la Juventus in cambio avrebbe un ex conoscenza del campionato italiano e ideale da usare nel centrocampo voluto da mister Allegri.