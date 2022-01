Calciomercato Juventus, irruzione del Psg: doppia beffa

Calciomercato Juventus, il Psg potrebbe doppiamente beffare i bianconeri andando su due obiettivi contemporaneamente.

Calciomercato Juventus, alla fine il Psg potrebbe doppiamente beffare i bianconeri. Stando al giornalista Sebastien Denis e ‘Space Footmercato’ i parigini avrebbero come priorità per il centrocampo il grande obiettivo della Juventus, cioè Paul Pogba. Ma non solo, infatti la squadra di Leonardo starebbe valutando un altro giocatore che per diverso tempo è finito dei radar della Juventus, stiamo parlando di Tchouameni altra futura stella del calcio francese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto il dopo Chiesa: colpo da 5 milioni

Psg prova la doppia beffa a centrocampo

Pogba dunque potrebbe diventare l’obiettivo primario e a lui si aggiungerebbe un altro colpo certificato, il talento francese del Monaco che era anche entrato tra i favoriti di Allegri per un potenziale acquisto che guarda al futuro. Perché Tchouameni sta già avendo numeri impressionati per essere così giovane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Morata | Dalla Spagna voci contrastanti

Paul Pogba e Aurélien Tchouaméni entrambi già reputati tra i giocatori più importanti della Francia sarebbero pronti a fare l’ennesimo salto di qualità scegliendo il Psg come prossima squadra, una situazione che cambierebbe, letteralmente, le sorti del campionato e una vera e propria doppia beffa per i bianconeri che a quel punto verrebbero privati di due giocatori reputati fondamentali come potenziali rinforzi in mediana.