Milan-Juventus, Allegri rimescola tutto: doppia bocciatura a sorpresa

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan-Juventus: Allegri è pronta ad una doppia bocciatura a sorpresa.

Una partita da non sbagliare: Milan-Juventus vale molto più dei canonici tre punti. Forte delle sei vittorie ottenute nelle ultime otto gare di campionato che hanno fruttato complessivamente 20 punti, gli uomini di Max Allegri hanno messo nel mirino quel posto in zona Champions che fino a poco tempo fa sembrava essere irraggiungibile.

In tal senso, Allegri potrà contare su quasi tutta la formazione al completo. Non ci saranno Chiesa e Bonucci, ma il tecnico livornese, stando a quanto riferito dal giornalista di goal.com Romeo Agresti, dovrebbe riproporre ancora il 4-2-3-1. In attacco spazio a Morata e Dybala, entrambi andati in goal contro la Sampdoria: la “Joya” ha tutta l’intenzione di prendersi sulle spalle un reparto che non può prescindere dalle giocate della Joya, in crescita di condizione. Rispetto alla partita contro i blucerchiati, ecco le prime novità: Juan Cuadrado dovrebbe essere riproposto nel ruolo di esterno alto, con De Sciglio terzino basso e Danilo che dovrebbe partire inizialmente in panchina.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, l’offerta che fa saltare il banco: 10 milioni subito!

Probabili formazioni Milan-Juventus: Alex Sandro out?

Sull’out mancino, Pellegrini è stato provato nella formazione dell’antivigilia: a questo punto, l’ex Cagliari ha tutte le carte in regola per scalzare Alex Sandro, apparso in difficoltà anche in Coppa Italia. A centrocampo spazio a Mckennie, con Bernardeschi che, reduce da un affaticamento muscolare, dovrebbe partire almeno inizialmente dalla panchina. Staremo a vedere quale sarà la coppia dei centrocampisti: Locatelli sembra inamovibile, al netto di una prestazione nuovamente convincente contro la Doria.