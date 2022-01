Calciomercato Juventus, colpo di scena Vlahovic | La svolta dopo l’incontro

Calciomercato Juventus, nel pomeriggio era in programma l’incontro tra il club bianconero e gli agenti del calciatore. Ecco com’è andata.

Il tanto atteso rendez-vous era previsto nel pomeriggio. Intorno alle 17 l’entourage di Dusan Vlahovic è arrivato a Torino per definire l’accordo una volta per tutte e limare gli ultimi dettagli. In mattinata erano filtrate voci di un possibile rallentamento della trattativa per via delle commissioni (si parla di oltre dieci milioni di euro) che il club bianconero dovrà versare agli agenti dell’ormai ex attaccante della Fiorentina.

Titubanze spazzate via nell’incontro odierno con Darko Ristic, procuratore del calciatore, e i suoi stretti collaboratori. L’accordo, infatti, è totale. Adesso manca solo l’ufficialità. Solamente quella per poter finalmente accogliere il giovane centravanti serbo nella grande famiglia bianconera. Vlahovic, il grande sogno del mercato juventino, si appresta a diventare realtà.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’accordo

In casa Juventus è già partito il conto alla rovescia. Visite mediche al J Medical previste nella giornata di sabato e poi si potrà procedere con la firma. Si attende solo il tampone negativo di Vlahovic, risultato positivo al Covid domenica scorsa prima della partita tra Cagliari e Fiorentina. Dopodiché potrà iniziare la sua nuova avventura all’ombra della Mole.

Nell casse della società gigliata finiranno circa 75 milioni di euro (67 più alcuni bonus facilmente raggiungibili), mentre il giocatore firmerà un contratto di quattro anni con la Juventus a sette milioni netti a stagione. Con lui il nuovo ciclo può finalmente iniziare.