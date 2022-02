Juventus-Hellas Verona, Allegri esulta | Big pienamente recuperato

Juventus-Hellas Verona, ottime notizie per Max Allegri alla vigilia della sfida contro gli scaligeri: top player recuperato.

Dopo la sosta per le nazionali, coincisi con gli ultimi giorni di una sessione di calciomercato che definire al cardiopalma sarebbe solo un eufemismo, la Juventus sta lavorando per prepararsi al meglio in vista della delicata sfida contro l’Hellas Verona allo Stadium.

Una sfida da non sottovalutare per la banda di Allegri, con il tecnico livornese che potrebbe decidere di lanciare nella mischia dal primo minuto i due neo acquisti Vlahovic e Zakaria, alla luce anche delle molte defezioni a centrocampo. Squalificato Locatelli, con Mckennie costretto agli straordinari e pronto a fare il suo ritorno solo nella giornata di domani, le chances che l’elvetico possa debuttare sono in drastica ascesa, magari in tandem con quell’Arthur che fino a poco tempo era dato in uscita ma che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nello scacchiere tattico bianconero. Le buone notizie, però, sono legate al reparto difensivo.

Juventus-Hellas Verona, Bonucci torna in gruppo

Come riferito da Romeo Agresti, infatti, Leonardo Bonucci è ritornato a lavorare pienamente in gruppo. Smaltito il problema muscolare accusato nei giorni immediatamente successivi alla sfida di Supercoppa contro l’Inter: lo staff medico bianconero ha dato l’ok per il ritorno in gruppo del difensore, che sta bruciando le tappe per essere a disposizione di Allegri nel più breve tempo possibile. Staremo a vedere se Bonny sarà inserito tra i convocati in vista della sfida contro la compagine di Tudor.