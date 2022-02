Calciomercato Juventus, colpo di scena: firmano in quattro | “C’è ottimismo”

Calciomercato Juventus, dopo un calciomercato a dir poco emozionante tengono banco i rinnovi. Ecco le ultime novità.

Archiviato un mercato a dir poco scoppiettante, a tenere banco in casa Juventus adesso sono i rinnovi. Si discute da settimane della vicenda Dybala, ma l’argentino non è il solo ad essere in scadenza di contratto all’interno della rosa bianconera.

Negli ultimi giorni filtra un certo ottimismo per quanto riguarda l’eventuale prolungamento del numero dieci della Juventus. Le due parti a quanto pare sono ancora distanti, ma la volontà sembrerebbe quella di venirsi incontro. Il giocatore vorrebbe restare a Torino ed allo stesso tempo la Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore di maggior talento. Bisognerà tuttavia ricucire i rapporti dopo le incomprensioni delle ultime settimane, con il club che ha preteso di rinegoziare gli accordi presi in precedenza. “La Juventus non può assolutamente permettersi di perdere Dybala a zero – ha detto il giornalista Franco Leonetti a bianconeranews.it – Al momento è più sì che no ma le somme andranno tirate tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo”.

Calciomercato Juventus, ottimismo per le firme di Dybala, Cuadrado, De Sciglio e Bernardeschi

Dybala, dicevamo, non è il solo che la Juventus rischia di salutare gratis. È in scadenza anche Juan Cuadrado, uno dei pupilli di Massimiliano Allegri insieme a Mattia De Sciglio. Secondo Leonetti non dovrebbero esserci particolari problemi per il rinnovo dei due calciatori. “Per Cuadrado esiste una trattativa già ben avviata e tutto fa pensare ad una fumata bianca – ha spiegato – Lo stesso vale per De Sciglio, uno di cui il tecnico non vuole privarsi a cuor leggero”.

Più complicata infine la situazione relativa a Federico Bernardeschi, ma anche l’ex viola ha ottime chance di restare in maglia bianconera.