Calciomercato Juventus, pupillo di Allegri “silurato” | Scelta l’alternativa

Calciomercato Juventus, il calciatore bianconero sembra essere sparito dai radar del club spagnolo, che ha spostato l’attenzione su altri profili.

Sì, a quanto pare avevano pensato anche a lui. Nella rosa di nomi passata dalle mani di Diego Simeone c’era anche uno dei pupilli di Massimiliano Allegri. L’allenatore dell’Atletico Madrid l’avrebbe accolto volentieri, essendo un altro allenatore che non disdegna i cosiddetti gregari. Quelli non necessariamente dotati di grande tecnica ma impeccabili dal punto di vista dell’abnegazione e dell’impegno sul rettangolo verde.

Ecco perché il difensore bianconero Mattia De Sciglio era stato preso in considerazione dai Colchoneros per quanto riguarda la fascia destra. Una zona di campo rimasta orfana dell’esterno Kieran Trippier, acquistato nel mercato di gennaio dal Newcastle dei ricchissimi sceicchi. De Sciglio è in scadenza di contratto e può essere una possibile soluzione, ma a quanto pare il club madrileno ha deciso di virare su altri giocatori.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid abbandona la pista De Sciglio

Per colmare il buco creatosi dopo la partenza di Tripper, l’Atletico Madrid ha ripiegato sul 32enne Daniel Wass, ma l’acquisto dell’esperto danese altro non è che una soluzione tampone in attesa di tornare sul mercato a giugno. Secondo il quotidiano sportivo catalano El Mundo Deportivo, il club madrileno sta pensando al terzino destro dell’Aston Villa Matty Cash, titolare fisso sia nella gestione Smith che adesso con Steve Gerrard.

Cash è arrivato a Birmingham nel 2020, prelevato dal Nottingham Forest per circa venti milioni di euro. Quast’anno coi Villans ha totalizzato 23 presenze e messo a segno un gol e un assist. Piace molto a Simeone, al punto tale che i media d’oltremanica sono convinti che l’Atletico sia pronto a sborsare i 25 milioni chiesti dall’Aston Villa per far partire il calciatore.