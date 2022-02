Calciomercato Juventus, lo porta Raiola | Affarone da 40 milioni

Calciomercato Juventus, il centrocampista piace a Cherubini: in estate partirà l’assalto. Superato il Real Madrid.

Giovane, tecnico, forte fisicamente. Sono queste le caratteristiche che dovrà necessariamente possedere il nuovo centrocampista della Juventus. Quello che il direttore sportivo Federico Cherubini insegue da tempo per tentare di soddisfare le richieste dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Un reparto, il centrocampo, che in estate si appresta ad essere rivoluzionato. Un primo, significativo, passo è stato fatto a gennaio con l’operazione Zakaria. Acquisto che la società ha scelto di anticipare di qualche mese per evitare di correre ulteriori rischi nella lotta in una lotta per il quarto posto che diventa sempre più avvincente. Ma il processo di trasformazione della mediana bianconera non terminerà con l’arrivo del nazionale svizzero, pronto a debuttare tra qualche ora nella gara contro il Verona.

Calciomercato Juventus, bianconeri in vantaggio sul Real Madrid per Gravenberch

Da mesi Cherubini ha messo gli occhi su uno dei talenti dell’Ajax di Erik Ten Hag, storica fucina di campioni. Il calciatore in questione è il classe 2002 Ryan Gravenberch, seguito anche da altri grossi club europei. Per caratteristiche e stile di gioco in molti lo accomunano a Paul Pogba, uno che ha lasciato tracce importanti in quel di Torino. Il contratto del giovane talento olandese scade nel 2003: l’Ajax vuole trattare per il rinnovo, ma l’agente del calciatore Mino Raiola sta prendendo tempo.

Dalla Spagna, intanto, riportano di un interesse sempre più forte da parte della Juventus, che a quanto pare avrebbe scalzato anche il Real Madrid. Lo sostiene il portale todofichajes.com, convinto che i bianconeri andranno all’assalto di Gravenberch la prossima estate. Il prezzo parte da 40 milioni ma con la scadenza in prossimità potrebbe anche abbassarsi ulteriormente.