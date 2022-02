Calciomercato Juventus, vola via da Ronaldo | 47 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi a centrocampo per la prossima stagione potrebbe sfumare. Va da Ronaldo per 47 milioni di euro

Potrebbe sfumare uno degli obiettivi per la prossima stagione. Un centrocampista che nelle scorse settimane è stato accostato alla Juventus e che, a onore del vero, viste le caratteristiche tecniche, potrebbe sicuramente fare al caso di Massimiliano Allegri.

Ma secondo il Daily Star, il Manchester United di Cristiano Ronaldo – anche per via di un sempre più possibile addio di Paul Pogba – potrebbe chiudere in breve tempo la trattativa, visto che i rapporti con il club che detiene il cartellino del giocatore sono ottimi. Insomma, a quanto pare, per rinforzare la linea mediana Cherubini dovrà virare verso altre opzioni. Che ci sono, ovviamente.

Calciomercato Juventus, Tielemans allo United

Il profilo del 24enne centrocampista belga Tielemans, sembrerebbe sia stato attenzionato dalla società bianconera. Non una vera e proprio trattativa a dire il vero, ma un sondaggio, un primo approccio, per capire quante possibilità ci fossero per strapparlo al Leicester. Ma a quanto pare il Manchester United potrebbe strappare in avanti, mettendo sul piatto un’offerta che si aggirerebbe intorno ai 47 milioni di euro. Una cifra importante che spaventa senza pochi dubbi la Juventus, che di arrivare a un prezzo così alto non sembra proprio intenzionata, almeno per un giocatore che sì ha fatto vedere cose molto buone, ma che dovrebbe comunque ambientarsi in qualche modo alla nostra Serie A.

Come detto, però, gli obiettivi di certo non mancano. Cherubini è già al lavoro per programmare i prossimi innesti. Quando arriverà l’estate e la conseguente riapertura del calciomercato, la società bianconera si vorrà trovare pronta ad intervenire.