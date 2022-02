Calciomercato Juventus, agente in città | Ore decisive: strada spianata

Calciomercato Juventus, la squadra sembra decisa sull’acquisto e ciò potrebbe sbloccare un’altra operazione.

Calciomercato Juventus, come scrivono i colleghi di ‘Calciomercato.it’, sono già ore decisive per il possibile approdo di Botman in rossonero. Proprio ieri nella seda del Milan si sono incontrati l’entourage del giocatore olandese e la dirigenza per trattare e quindi autentificare il possibile passaggio del difensore nella squadra di Pioli.

Ciò potrebbe voler dire che il Milan avrebbe già trovato il suo obiettivo in difesa lasciando perdere l’altro profilo in comune con la Juventus, Milenkovic: difensore che i bianconeri vorrebbero per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Milenkovic si “libera”

Come sappiamo il difensore della Fiorentina era un obiettivo comune sia dei bianconeri che del Milan ma questa nuova manovra in direzione Botman potrebbe voler dire, anche, che i rossoneri hanno cambiato radicalmente e obiettivo in difesa lasciando così libero per la Juventus il già acclamato difensore viola.

A fine stagione i bianconeri andranno a comprare sicuramente un centrale, le condizioni di Chiellini sono da valutare ed è possibile che per il capitano sia l’ultima stagione, la prossima, così da valutare anche l’operazione De Ligt che potrebbe lasciare la Juventus davanti ad un’offerta molto importante. Di conseguenza, oltre al già confermato Gatti, i bianconeri andranno su altri obiettivi in difesa, uno di questi potrebbe proprio essere Mileknovic.