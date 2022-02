Calciomercato Juventus, la spunta Marotta: ecco i soldi per Dybala | Scambio o cash dalla Premier

By

Calciomercato Juventus, Marotta ha sempre nel mirino Dybala, adesso ci sarebbe anche la strategia idonea per prenderlo: ecco quale.

Calciomercato Juventus, Dybala continua ad essere un chiodo fisso dell’ex ds bianconero, Giuseppe Marotta. A tal punto che i nerazzurri sarebbero disposti a cedere Lautaro Martinez pur di arrivare alla Joya a parametro zero la prossima estate. Stando infatti alle indiscrezioni rilanciate da ‘Interlive.it’, l’attaccante argentino potrebbe diventare oggetto dei desideri di una squadra di Premier League.

Il Manchester City di Pep Guardiola starebbe nuovamente cercando un attaccante, non soddisfatto del brasiliano Gabriel Jesus, il mister spagnolo potrebbe proporre all’Inter uno scambio davvero vantaggioso o tanti soldi per Lautaro.

Calciomercato Juventus, Marotta ha la strategia per arrivare a Dybala

Cedere Lautaro ad una cifra intorno ai 60-70 milioni di euro per poi reinvestirli nel mercato in entrata. A quel punto si potrebbe valutare concretamente l’acquisto della Joya, andando così a colmare un obiettivo seguito da diverso tempo. Un vero pupillo di Marotta che farebbe di tutto pur di averlo in nerazzurro.

I citizens preferivano uno scambio, offrendo come contropartita proprio il brasiliano Gabriel Jesus ma i nerazzurri vorrebbero cash e un’offerta non inferiore ai 60-70 milioni di euro così da poterli poi reinvestire sul mercato in entrata. Dybala è un obiettivo concreto e a fine mese si saprà qualcosa di più sul sul futuro e se, appunto, deciderà di rinnovare o meno con la squadra bianconera.