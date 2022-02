Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus | La scelta di Allegri sul tridente

Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus: le scelte dei due allenatori in vista dello “spareggio” Champions. La scelta sul tridente.

Alla luce del pareggio maturato al “Maradona” tra Napoli ed Inter, la Juventus ha non solo l’opportunità, battendo l’Atalanta, di guadagnare punti importanti ai danni degli orobici, ma anche di limare le distanze dalle prime della classe.

Al netto delle tante assenze degli orobici, sarà una partita complicata per i bianconeri, e non a caso Allegri si affida alla sua miglior formazione per cercare di scardinare i padroni di casa. C’era attesa per capire se il tecnico livornese potesse affidarsi nuovamente al tridente: e nuovamente Dybala, Vlahovic e Morata partiranno dall’inizio, con Danilo nella posizione di laterale destro, e Cuadrado inizialmente in panchina. De Sciglio sull’out laterale al posto di Alex Sandro, con Mckennie, Locatelli e Rabiot a costituire la linea di centrocampo, che dovrà essere brava non soltanto in fase di filtro, ma anche in termini di propulsione offensiva.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Dybala, Vlahovic, Morata.

ATALANTA 3-4-2-1: Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners, Boga; Muriel.