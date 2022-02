Calciomercato Juventus, asse rovente: nuovo regalo già scelto | C’è l’incontro

Calciomercato Juventus, asse rovente con il Barcellona: il regalo per Allegri è stato già scelto. C’è già stato l’incontro

Il nuovo regalo per Massimiliano Allegri sarebbe stato già scelto. Un elemento in grado di dare qualità alla rosa della Juve che l’attuale club di appartenenza non ritiene più incedibile. Insomma, un nuovo affare alla Zakaria potrebbe venire fuori anche se non si tratta di un possibile colpo a parametro zero.

I colloqui si starebbero intensificando proprio in queste settimane, dopo che a gennaio ci sarebbe stato già un incontro in Spagna per cercare di pianificare le mosse per il futuro. Il nome è quello di De Jong, centrocampista olandese del Barcellona, che non sembra essere sicuro di rimanere insieme a Xavi la prossima stagione. Il suo procuratore, Dursun, avrebbe intrattenuto già dei primi approcci con la società bianconera.

Calciomercato Juventus, tutto su De Jong

La notizia è riportata da Il Tirreno, che spiega che in questi giorni i contatti si sarebbe intensificati più del solito. Si parla addirittura di telefoni bollenti tra le parti, anche se sembra ancora un poco presto per parlare di una vera e propria trattativa. Certo, De Jong, che potrebbe anche ritrovare De Ligt in bianconero – i due sono molto amici – è un profilo che a Massimiliano Allegri piace da parecchio tempo. Qualità importanti, quelle dell’olandese, che solamente a sprazzi si sono viste in Spagna.

Forse è arrivata anche per lui l’ora di cambiare aria, soprattutto vedendo la rivoluzione che il Barcellona è pronto a mettere in atto in estate. L’asse, insomma, è davvero caldo. Ma sarà comunque difficile, se non impossibile, riuscire ovviamente ad arrivare ad una conclusione in tempi brevi. Per trattative così importanti serve del tempo.