Ultim’ora Juventus-Torino, ecatombe per Allegri | Out per un fastidio al ginocchio

Ultim’ora Juventus-Torino, fastidio al ginocchio, pronto il cambio per il tecnico bianconero. Un altro difensore fuori. Emergenza vera

Pellegrini non ce la fa. Un problema al ginocchio ha messo fuori causa il difensore della Juventus che Allegri aveva deciso di mandare in campo al posto di Rugani, che si è fatto male durante il riscaldamento. Emergenza vera per i bianconeri, anche in vista della gara contro il Villarreal in Champions League in programma martedì prossimo.

De Sciglio andrà a fare il centrale, con Alex Sandro, impiegato al fianco di De Ligt in questa prima parte di gara, che invece dovrebbe scivolare a sinistra nel suo ruolo naturale. Incredibile quello che sta succedendo, senza praticamente più difensori in panchina, e con un emergenza nel pacchetto arretrato che non sembra avere una soluzione di continuità. Il solo De Ligt insomma, mattatore fino al momento con la zuccata che sta decidendo la partita, a gestire le operazioni dietro.