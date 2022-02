Villarreal-Juventus, Allegri prova a recuperarne due | Annuncio Gazzetta

La Juventus si sta preparando ad affrontare il prossimo delicato impegno che la vedrà protagonista martedì sera contro il Villarreal.

Una partita molto importante per il futuro dei bianconeri, che in questo primo round degli ottavi di finale saranno di scena sul campo degli spagnoli. Squadra organizzata e ben messa in campo, che andrà affrontata decisamente con un piglio diverso rispetto al derby.

Contro il Torino infatti la squadra di Allegri non è riuscita ad esprimere tutto il suo potenziale, giocando una partita al di sotto delle aspettative. Certo anche alcune assenze non hanno aiutato le scelte dell’allenatore.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Juventus, Allegri spera di recuperare Bonucci e Rugani

Anche in Champions League prima di scegliere la formazione da mandare in campo Allegri dovrà prima guardare all’infermeria. Anche se filtrano delle indicazioni positive riguardo il recupero di alcuni difensori.

Aggiornamenti per il contest “gioca con De Ligt martedì a Vila-Real”.

📍Rugani (indurimento) e Bonucci sperano

📍Chiellini più indietro

📍Danilo pronto per fare il centrale#Juve — luca bianchin (@lucabianchin7) February 19, 2022

Come ha infatti scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport Bianchin su Twitter, c’è da capire chi potrebbe essere il partner di De Ligt in difesa. Rugani e Bonucci sono sulla via del recupero e c’è la speranza che possano far parte dell’undici titolari, più complicato invece vedere in campo Chiellini. Molto probabile a questo punto che Allegri possa decidere di schierare Danilo come difensore centrale. Il brasiliano ha saltato il derby per squalifica ma è pronto a giocare anche in un ruolo prettamente non suo.