Villarreal-Juventus, infortunio Dybala | Ultim’ora Sky: “Ecco la decisione”

Villarreal-Juventus è il prossimo grande appuntamento che attende la Juventus, impegnata martedì sera alle ore 21 in Champions League.

Una partita che sarà fondamentale non perdere per gli uomini di Allegri. Uscire indenni dall’andata degli ottavi di finale sarà importante per poi affrontare al meglio la sfida di ritorno da giocare poi allo Stadium.

Mister Allegri dovrà gestire al meglio le energie dei suoi uomini, reduci da un derby nel quale non hanno affatto brillato. C’è anche da capire chi riuscirà ad essere della contesa. In difesa si spera di recuperare in extremis Rugani e Bonucci, c’è ottimismo riguardo le loro condizioni. Più complicato invece vedere in campo Chiellini nell’undici titolare della Juventus.

Juventus, Dybala può recuperare ma solo per la panchina

Allegri dovrà guardare all’infermeria però non solo per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Perchè l’allenatore dovrà pensare anche alle condizioni di Paulo Dybala, uscito anzitempo nel derby a causa di un piccolo problema muscolare. Tifosi chiaramente in ansia per il numero dieci, la cui presenza contro il Villarreal sarebbe ovviamente molto importante. Secondo quanto riportato da “Sky Sport” ci sono buone speranze che l’argentino possa far parte dell’undici titolare. Il problema muscolare accusato contro il Torino infatti non dovrebbe essere grave. Tuttavia pare complicato pensare che la “Joya” possa giocare dall’inizio. Più probabile invece che possa partire dalla panchina per poi subentrare a match in corso.