Villarreal-Juventus, in chiaro in tv oppure no? | La decisione

Non c’è pausa per la Juventus, che adesso è attesa da una delle partite più importanti di questo inizio del nuovo anno.

La squadra di Allegri infatti in settimana sarà impegnata nell’ottavo di finale d’andata di Champions League, nel quale sarà ospite del Villarreal. Dopo il pareggio nel derby è chiaro che l’attenzione ora si sposta tutta su questa contesa, nella quale sarà fondamentale non perdere per poi giocarsi tutto nel match di ritorno in programma allo Stadium.

E’ opportuno sottolineare come da questa stagione non vige più la regola del gol in trasferta, che non vale più dunque “doppio” come in passato. La Champions è una competizione nella quale la Juventus spera di arrivare fino in fondo, nonostante una concorrenza agguerrita. E’ da oltre un quarto di secolo che i bianconeri purtroppo non riescono ad alzare questo trofeo.

Villarreal-Juventus trasmessa anche su Canale 5 in chiaro

I tifosi dunque si incolleranno davanti al teleschermo martedì 22 febbraio, quando alle ore 21 verrà fischiato l’inizio del match tra gli spagnoli e i bianconeri di Massimiliano Allegri. Supporters bianconeri ma non solo, perché è chiaro che una sfida di Champions League viene seguita anche da chi tifa per altre squadre. Come si legge su Sportmediaset Villarreal-Juventus sarà trasmessa in chiaro anche su Canale 5, una opportunità dunque per vedere il match anche per chi non possiede alcun abbonamento. Non c’è dubbio che la tifoseria juventina seguirà con grande passione questa contesa con la speranza che Vlahovic e compagni possano regalargli grandi soddisfazioni.