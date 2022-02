Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento davvero molto caldo anche in questo mese di febbraio.

La dirigenza bianconera infatti prosegue nel suo lavoro, quello di potenziare la squadra di Massimiliano Allegri. Dopo gli innesti di Vlahovic e Zakaria c’è bisogno ancora di altri elementi per rendere la Juventus sempre più forte.

Per aprire un nuovo ciclo vincente c’è assolutamente la necessità di ringiovanire l’organico. Per questo motivo la lista dei potenziali obiettivi dell’estate è stata già stilata e si guarderà con attenzione anche ai calciatori che sono attualmente in scadenza di contratto e che dunque potrebbero essere ingaggiati a parametro zero.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, Depay può lasciare il Barcellona in estate

Una occasione per l’attacco, magari non a zero ma ad un costo decisamente accessibile, potrebbe arrivare dalla Spagna. Memphis Depay infatti fatica a trovare spazio nel Barcellona, ancor più dopo l’arrivo in blaugrana di Traorè e Aubameyang. E l’olandese dunque sarebbe propenso a cambiare aria in estate se non riuscirà a convincere Xavi del suo valore. Con il Barcellona che, dopo averlo ingaggiato a parametro zero, potrebbe cederlo ad una cifra bassa. Come riporta “Sport” in Spagna si è parlato di un possibile ritorno di Depay in Francia, al Lione. Ma c’è anche la Juventus che continua a rimanere interessata a lui così come Inter e Milan. Altre squadre che cercano un centravanti e che potrebbero essere rivali insidiose.