Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Scelto il dopo Szczesny: 60 milioni

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento sempre attuale anche i trasferimenti al momento sono chiusi.

La dirigenza infatti è già al lavoro riguardo i possibili obiettivi per il futuro, calciatori che dovranno ringiovanire l’organico rendendolo più forte e competitivo non solo in Italia ma anche in Europa. Missione non semplice, considerando che si deve sempre e comunque fare i conti con il bilancio economico.

Ci sarà da ringiovanire il pacchetto arretrato, vista l’età non più giovanissima di Bonucci e Chiellini. E si dovrà iniziare a pensare anche al possibile erede di Szczesny. Il portiere polacco non è in vendita, ma la Juve starebbe guardando anche al futuro estremo difensore.

Calciomercato Juventus, Oblak possibile pista per il futuro

Una delle ipotesi che sta circolando negli ultimi giorni riguardo un possibile colpo tra i pali della Juventus riguarda l’attuale portiere dell’Atletico Madrid Oblak. Classe 1993, lo sloveno ha il contratto con gli spagnoli in scadenza nel 2023 e per ora non si è parlato di un suo possibile rinnovo. Senza dubbio un estremo difensore di valore e dal profilo internazionale, con grande esperienza e con ancora tanti anni di carriera davanti. Come riporta “El gol digital” tra le squadre che sono interessate a lui, oltre al Chelsea, c’è anche la Juventus. Una pista percorribile per i bianconeri, insomma, anche se il problema potrebbe essere il prezzo. Oblak ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro, ma si ipotizza che l’Atletico possa cederlo per circa 60 milioni di euro. Una somma decisamente alta.