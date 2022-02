Villarreal-Juventus, sorpasso al fotofinish: rivoluzione in mediana

Villarreal-Juventus, arrivano conferme: Allegri affiderà a lui il centrocampo nel match di domani sera con i gialli di Emery.

Massimiliano Allegri dovrà fare di necessità virtù. Il tecnico livornese non avrebbe mai immaginato di recarsi in Spagna ed affrontare il Villarreal con una rosa ridotta all’osso. Ma tant’è. Mancherà Dybala ma anche mezza difesa.

Indisponibili Rugani, Chiellini e Bonucci, malgrado quest’ultimo sia stato convocato lo stesso. Improbabile però un suo utilizzo: l’allenatore sembrerebbe aver già deciso di schierare il brasiliano Danilo al fianco di de Ligt, con la coppia di terzini formata da De Sciglio e Alex Sandro. Dalla panchina insidia il difensore laterale verdeoro Pellegrini, prontamente ristabilito dopo la botta ricevuta durante il derby con il Torino. I maggiori dubbi, tuttavia, riguardano il centrocampo. Rabiot ha rischiato grosso in allenamento sull’intervento dell’Under 23 Stramaccioni: fortunatamente non era nulla di grave e Allegri alla fine ha deciso di portarlo a Vila-real con il resto del gruppo.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, colpo alla Vlahovic | Milan e Conte avvisati

Villarreal-Juventus, Arthur in vantaggio su Locatelli

Solo una botta alla caviglia per il centrocampista francese, che potrebbe giocare da esterno destro in un ipotetico 4-4-2. Non rischiano il posto Cuadrado e McKennie, mentre sarà ballottaggio serrato tra Arthur e Locatelli. Fino a poche ore fa sembrava scontata la presenza in mezzo al campo dell’ex centrocampista del Sassuolo, ma da qualche ora sono salite nuovamente le quotazioni del regista brasiliano.

Pochi minuti fa è arrivata anche la conferma di Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport. Secondo la firma della Rosea, intervenuta durante la diretta live di Juventibus, Arthur dovrebbe avere la meglio su Locatelli. Tra i convocati, infine, figura anche il giovane argentino Soulé, inizialmente inserito nella lista B.