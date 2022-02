Calciomercato Juventus, ribaltone Morata: “vendetta” imminente da parte del club inglese bruciato da Cherubini nella corsa all’attaccante

Il futuro di Alvaro Morata ancora non è chiaro: senza dubbio la Juventus vorrebbe tenerlo, ma si dovrebbe trovare un accordo con l’Atletico Madrid, società proprietaria del cartellino, per non versare i 35 milioni di euro pattuiti due anni fa e che adesso, dopo averne già dati 20 per due anni di prestito, appaiono esagerati.

Difficilmente però i Colchoneros scenderanno da quella cifra. Ma Cherubini potrebbe anche decidere di tenere Morata qualora lo spagnolo in questa seconda parte di stagione continuasse a fare vedere i miglioramenti che sono sotto gli occhi di tutti dopo l’arrivo in bianconero di Vlahovic. Certo, ci sarebbe comunque da stare attenti alla concorrenza, visto che secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, ci sarebbe un club pronto a fare un’offerta assai importante alla società di Madrid per cercare di strappare Alvaro alla Juventus.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal su Morata

Bruciato nella corsa all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, l’Arsenal sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta decisamente importante per prendere Alvaro Morata. Una vendetta servita su un piatto ancora caldo a quanto sembra, con i Gunners – secondo quanto riportato da Fottoball365 – con i Gunners che sarebbero sempre più convinti di prendere quell’attaccante che la Premier League la conosce visto che il suo passato nel Chelsea di qualche anno fa.

Sarà, insomma, una Juve che dovrà quasi del tutto ricostruire il reparto avanzato. Anche perché anche per quanto riguarda Moise Kean la situazione appare chiara: ritornerà all’Everton per poi andare a giocare in Spagna il prossimo anno. Sì, su di lui la Juve di dubbi non ne ha più a quanto pare.