Calciomercato Juventus, accordo possibile | Ma solo con lo sconto

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento caldo in vista della prossima stagione, con i tifosi che aspettano colpi importanti.

La società bianconera ha già dato prova della volontà di ringiovanire e rinnovare il suo organico. Le prime mosse sono state fatte a gennaio con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic. Ma in estate ci saranno senz’altro altri innesti e la dirigenza è già al lavoro per regalare a mister Allegri altri elementi in grado di rendere sempre più competitiva la rosa bianconera.

Tutti i reparti del resto sembrano aver bisogno di qualche volto nuovo. Anche l’attacco, dove ci sarà da capire prima di tutto quale sarà il futuro di Paulo Dybala, che ancora non ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri. Ma c’è da capire anche quale sarà il futuro di Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, Morata vuole restare: accordo da trovare con l’Atletico

Nello scorso mese di gennaio il numero nove della Juventus sembrava molto vicino a cambiare casacca, visto l’interesse del Barcellona. Allegri tuttavia ha grande stima dell’attaccante e ha più volte ribadito l’intenzione di farlo rimanere a Torino. Come spiega Tuttosport in estate ci sarà da riscattare il suo cartellino dall’Atletico Madrid dopo due anni di prestito oneroso. La Juventus potrà acquisire Morata versando 35 milioni di euro nelle casse dei colchoneros. Una cifra importante, per questo motivo il club torinese spera di abbassare il prezzo, ottenendo uno sconto per far sì che l’attaccante possa rimanere in bianconero. Del resto proprio nei giorni scorsi lo stesso Morata ha sottolineato come la sua intenzione sia quella di continuare la sua carriera con la maglia della Juventus.