Calciomercato Juventus, Gravenberch nel mirino | Il doppio asso che che fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, ecco come i bianconeri potrebbero arrivare al centrocampista dell’Ajax, nel mirino da tempo.

Non ha ancora compiuto vent’anni – spegnerà le candeline a maggio – ma ha già accumulato oltre sessanta presenze in Eredivisie. E vanta una discreta esperienza anche in Champions League, dove nelle ultime stagioni ha potuto confrontarsi con i più grandi.

Ryan Gravenberch è indubbiamente uno dei talenti più seguiti e ambiti della sua generazione ed è cresciuto nel vivaio dell’Ajax, una garanzia assoluta quando si parla di giovani. La Juventus lo insegue da tempo e rappresenta uno degli obiettivi principali per il centrocampo insieme al possibile ritorno di Paul Pogba. Ha tutte le qualità che servono in questo momento a Massimiliano Allegri per rafforzare un reparto in difficoltà, dove il club deve intervenire al più presto se l’intenzione è quella di tornare a competere con le big d’Europa. Dopo i colpi Locatelli e Zakaria potrebbe toccare al nazionale olandese. Uno che può ricoprire più ruoli. Mediano, regista e mezzala classica.

Calciomercato Juventus, Ihattaren e De Winter possibili contropartite

Fisicamente statuario (tocca il metro e novanta di altezza) viene paragonato proprio al “Polpo”, sbocciato proprio a Torino. Il direttore sportivo Cherubini ha imbastito la trattativa nei mesi scorsi e l’Ajax sarebbe disposto a cederlo in estate perché non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire a zero (il contratto scade nel 2023). Ecco spiegato il motivo per cui la Juventus ha “dirottato” l’ex desaparecido Ihattaren ad Amsterdam durante il mercato invernale. Potrebbe essere una mossa finalizzata all’acquisto di Gravenberch, come spiega la Gazzetta dello Sport.

E l’Ajax avrebbe chiesto informazioni anche sul baby De Winter: il belga ha rinnovato da poco ma non è da escludere che possa diventare una pedina di scambio per un affare che alla Juventus hanno in mente ormai da mesi.