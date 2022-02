Calciomercato Juventus, scacco matto al Bayern | Richiesta monstre

Calciomercato Juventus, il difensore in passato accostato più volte alla Juventus potrebbe sbarcare presto nella Liga.

In passato il suo nome è stato accostato alla Juventus in più di una occasione. È tra i parametro zero che fa più gola, insieme al suo compagno di squadra. Il Chelsea tratterrebbe volentieri Andreas Christensen e Antonio Rudiger, ma le trattative per il rinnovo del contratto sembrano ormai definitivamente naufragate.

In realtà ci sarebbe ancora tempo per trovare un accordo. Ma la dirigenza di Blues non ha intenzione di assecondare le richieste – giudicate eccessivamente esose – dei rispettivi procuratori. E poi c’è la volontà da parte dei due giocatori di cimentarsi in una nuova esperienza dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere (a livello europeo) con addosso la maglia del club londinese. Il danese ad aprile compirà 26 anni e negli ultimi mesi ha ricevuto avances da diversi grossi club che vorrebbero puntare su di lui per puntellare la difesa. Una di queste è il Bayern Monaco, che ha bisogno di riempire il vuoto lasciato da Sule, già accordatosi con il Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus, Barcellona in prima fila per Christensen

In Baviera Christensen giocherebbe con maggiore continuità, visto che a Londra è spesso in ballottaggio con Thiago Silva. Ma nelle ultime ore a quanto pare si è inserita un’altra società che farà di tutto per soffiarlo ai campioni di Germania. Si tratta del Barcellona, come racconta il noto quotidiano tedesco Bild. Il canto delle sirene blaugrana sembra abbia ottenuto l’effetto sperato.

Barcelona are currently leading the race for Andreas Christensen. Bayern are also aware of that. Bayern have recently contacted Christensen’s agents and improved their offer, but it was still too low. The player wants a significant increase on his Chelsea wages [@SPORTBILD/@BILD] pic.twitter.com/dH0mk3fVWR — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 26, 2022

Dalla Catalogna sarebbero disposti ad offrire più soldi al giocatore, una cifra che supererebbe quelle del Chelsea e del Bayern Monaco.