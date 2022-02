Calciomercato, “addio” Juventus | Futuro già deciso: colpaccio a zero

By

Calciomercato Juventus, il futuro del difensore sembra già scelto. Un addio che, a questo punto, sembra inevitabile e a parametro zero.

Calciomercato Juventus, già avevamo parlato delle condizioni previste per Alessio Romagnoli, il centrale del Milan che proprio a giugno potrebbe salutare i rossoneri a parametro zero, stando, infatti, alle ultime indiscrezioni, rilanciate anche da ‘Repubblica’, resterebbe in Serie A.

Un futuro come dicevamo poc’anzi ormai deciso e orchestrato dall’agente Mino Raiola. Si era parlato anche di Juventus per Romagnoli ma alla fine il giocatore sembra direzionato in un’unica destinazione: la Lazio di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, Romagnoli alla Lazio dell’ex Sarri

Sarri avrebbe convinto il giocatore a scegliere la destinazione romana. Proprio la Lazio, dunque, avrebbe il suo colpo estivo a parametro zero. Un giocatore che nel Milan ha ricoperto il ruolo di capitano e che adesso vuole rilanciarsi anche a livello nazionale, cercando la qualificazione ai mondiali con la squadra di Mancini.

Sembra quindi ultimata la possibile destinazione del futuro visto che il giocatore non rinnoverà il proprio contratto con i rossoneri, salutando così il Milan di Maldini & company a parametro zero. Un acquisto certamente voluto e importante per l’ex Sarri che concederà all’azzurro molto spazio e un potenziale posto da titolare. L’ipotesi Juventus, dunque, sembra ufficiosamente tramontata.