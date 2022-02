Calciomercato, Juventus-Zaniolo: “accordo trovato” | Il piano dell’agente

Calciomercato, Juventus-Zaniolo: anticipazione importante che parla di un accordo già trovato. Ecco qual è il piano dell’agente

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha aperto il giornale mettendo Zaniolo davanti a tutti e alimentando le voci di un possibile arrivo in bianconero alla fine della stagione. Adesso, le conferme, arrivano anche da Il Tirreno. Che dà un’anticipazione importate sul futuro del calciatore della Roma che piace e anche tanto alla società bianconera.

Secondo Dario Pellegrini, giornalista del quotidiano, la “Juventus e Zaniolo avrebbero trovato un accordo già a dicembre”: insomma, tra due delle tre parti in causa ci sarebbe una stretta di mano su durata del contratto e anche sull’ingaggio che la società bianconera dovrebbe versare sul conto corrente del calciatore giallorosso nelle prossime stagioni. Un’anticipazione importante, senza dubbi, a conferma di quello che potrebbe succede nei prossimi mesi. Vedremo.

Calciomercato, il piano dell’agente di Zaniolo

Messa una parte a posto, quella con la Juventus, l’agente del calciatore, Vigorelli, starebbe in questo momento lavorando su quello che potrebbe essere un accordo con la Roma per un’eventuale stima del valore del cartellino di Zaniolo. La sensazione è che Tiago Pinto non scenderà mai sotto i 40 milioni di euro, una cifra importante che non mette comunque paura a Cherubini, pronto a investire su uno dei talenti più cristallini dell’intero campionato italiano.

Di sviluppi succulenti ce ne saranno sicuramente nei prossimi mesi. Adesso è impensabile che le parti si possano sedere a un tavolo per discutere la situazione: sia la Juventus che la Roma sono alle prese con il campionato e con le coppe europee, con degli obiettivi ben precisi da raggiungere. Ci sarà tempo nel caso per limare i dettagli di un’operazione che potrebbe essere quella più importante della prossima finestra di mercato della Juventus.