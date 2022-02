Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni | La decisione su Bonucci e Dybala

Fiorentina-Juventus, il mister Allegri dovrà fare conto delle assenze, ecco, dunque i possibili titolari della sfida di Coppa Italia.

Fiorentina-Juventus, siamo ormai nelle fasi cruciali del torneo. L’andata delle semifinali di Coppa Italia si giocherà in un campo assolutamente non facile per la squadra di Allegri, vuoi perché Vlahovic rivedrà i suoi ex tifosi e vuoi anche perché Italiano e i suoi uomini stanno dimostrando di avere la stoffa europea. Proprio per questo motivo Allegri dovrà disputare una partita perfetta, nonostante le assenze e le – possibili – indecisioni di formazioni su uomini non al top della forma.

Da valutare le condizioni di molti giocatori della rosa che potrebbero, come non, esserci nella sfida di mercoledì. Tra questi figurano Bonucci, De Sciglio in difesa, ma soprattutto Dybala in attacco.

Fiorentina-Juventus, Allegri valuterà nelle prossime ore ma senza correre rischi

Come detto poc’anzi, se i giocatori sopracitati dovessero essere in forma per giocare la trasferta di Firenze non è da escludersi la loro convocazione e possibile titolarità, ma non c’è da correre i rischi, soprattutto su Dybala viste le condizioni di fragilità. Di conseguenza vedere la Joya titolare contro la Fiorentina sarà molto difficile.

Ma a centrocampo dovrebbero esserci dal primo minuto il trittico Rabiot-Locatelli e Arthur, mentre in attacco ci sarà il tridente Vlahovic, Morata e Kean, quest’ultimo fresco di una reta molto importante che sembra averlo rilanciato. La difesa dovrebbe quindi affidarsi sulla copertura di De Ligt e Danilo, mentre sulle fasce ci saranno Pellegrini e Cuadrado.