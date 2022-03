Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno | “8 milioni a stagione”

Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno che potrebbe complicare la trattativa per l’attaccante: offerta da 8 milioni a stagione

Su quei calciatori che vanno in scadenza di contratto e che si potrebbero liberare a parametro zero, la Juventus ci ha messo gli occhi da un poco di tempo. Su uno, addirittura dalla passata stagione, visto che fino al momento i colloqui con il Barcellona non sono andati per il verso giusto. Ma stando alle informazioni che dalla Spagna sono state riportate da El Chiringuito tv, i catalani avrebbero messo sul piatto un’offerta assai importante per Dembele che potrebbe cambiare le carte in tavola e avvicinare il francese alla firma.

Otto milioni di euro a stagione per due anni di contratto. Un accordo che dovrebbe quindi durare fino al 2024, non molto lungo nel tempo come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, per capire se i problemi ambientali che hanno bloccato il francese nel corso degli ultimi anni si potrebbero risolvere. Ma, soprattutto, non ci sarebbe nessun bonus alla firma come avrebbe richieste Dembele per non andare via a parametro zero alla fine della stagione. Insomma, l’offerta è sicuramente importante ma non sembra possa essere quella decisiva.

Calciomercato Juventus, il Barca vuole tenere Dembele

Fuori discussione in ogni caso che il Barca abbia tutta l’intenzione di tenere Dembele. Anche se i catalani si sono sicuramente coperti a gennaio rinnovando praticamente tutto il reparto avanzato. Certo, perdere il calciatore senza incassare un euro, in un momento così delicato sotto l’aspetto economico, potrebbe essere un problema per Laporta che, in un certo senso, spinge soprattutto per questo motivo.

Juve tagliata fuori? Al momento la sensazione non è questa sicuramente. Cherubini attende comunque con tranquillità per capire quali possono essere gli sviluppi. E nel caso cercherà un affondo per regalare ad Allegri un crack.