Calciomercato Juventus, Dybala smentisce Allegri | Annuncio UFFICIALE sul rinnovo

Calciomercato Juventus, le parole di Paulo Dybala che “smentiscono” Allegri: c’è un annuncio ufficiale sul possibile rinnovo della Joya.

Smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle due gare contro Villarreal e Fiorentina, Paulo Dybala è pronto a prendere nuovamente per mano la sua Juve.

L’argentino, però, così come Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio, è impegnato parallelamente in un’altra sfida, quella del rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022. A tal proposito, a margine della presentazione del 17°Torneo “Amico dei Bambini”, sono arrivate le parole del ds della Juventus Federico Cherubini, che ha fatto il punto della situazione:

RINNOVI – “Nei prossimi giorni giorni incontreremo non solo Paulo, ma anche gli altri, per discutere del prolungamento del contratto”.

Juventus, Dybala e il sogno scudetto: la Joya “contro” Allegri

All’incontro era presente anche Paulo Dybala, che ha espresso il proprio punto di vista in merito alla situazione scudetto. Sebbene Allegri predichi calma, affermando come la Juventus sia fondamentalmente fuori dai giochi, la Joya ostenta ottimismo, o quantomeno lancia il suo guanto di sfida: “Scudetto? Dobbiamo giocare ancora tante partite, ci siamo: io ci credo.”

Insomma, parole importanti in una serata apparentemente tranquilla, ma che ha certificato, semmai fosse necessario, come non solo il management bianconero abbia le idee chiare in vista della situazione rinnovi, ma come anche la squadra vagheggi il sogno chiamato scudetto, che fino a qualche tempo fa sembrava mera utopia.