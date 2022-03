Calciomercato Juventus, salta il rinnovo | Addio a zero: vola in Mls

Calciomercato Juventus, il centrocampista seguito anche dai bianconeri potrebbe sbarcare nel campionato statunitense.

Marzo, si sa, è un mese caldo per quanto riguarda i rinnovi. Un po’ tutti i grossi club d’Europa in questo momento sono impelagati nelle trattative coi rispettivi giocatori in scadenza di contratto. La Juventus, ad esempio, sta cercando di venire a capo del caso Dybala. La volontà comune – sia del giocatore che della dirigenza – è quella di proseguire il matrimonio, ma non è assolutamente detto che si riesca a raggiungere un accordo.

Problematiche con cui è alle prese anche il Barcellona, che negli ultimi mesi ha dovuto fronteggiare la questione relativa all’attaccante Dembelé. Alla fine il francese è rimasto in Catalogna, nonostante il club avesse fatto di tutto per sbarazzarsene come “ripicca” nei confronti del continuo tergiversare dell’agente del giocatore transalpino di fronte alla proposta della dirigenza. E oggi sta riconquistando società e tifosi a suon di prestazioni, al punto che non è da escludere che possa continuare la sua carriera nel Barça.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto verso i Los Angeles Galaxy

Barcellona che invece non ha avuto problemi nel convincere i suoi gioiellini Ansu Fati e Pedri. Entrambi hanno rinnovato da qualche mese, legandosi al club che li ha cresciuti. Dalla Spagna fanno sapere che i prossimi a rinnovare saranno Gavi e Ronald Araujo, mentre c’è meno ottimismo riguardo alla situazione di Sergi Roberto. L’esperto centrocampista da cui l’allenatore Xavi – che con lui ha giocato – non vorrebbe assolutamente privarsi.

Sergi Roberto non accetta una riduzione dell’ingaggio (da 10 milioni passerebbe a 3) e, secondo il portale xcatalunya.cat, a soli 30 anni sta valutando alcune offerte che provengono dagli Stati Uniti d’America. Ci sarebbe un’allettante proposta dalla Mls e più precisamente dai Los Angeles Galaxy, ex squadra di Zlatan Ibrahimovic.