Calciomercato Juventus, ribaltone sul rinnovo | Atalanta in agguato

Calciomercato Juventus, sul futuro del bianconero potrebbe inserirsi proprio la squadra di Gasperini, ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, entro fine mese tutti i bianconeri in scadenza si sederanno al tavolo della dirigenza per trattare il potenziale rinnovo del contratto. Tra questi figura, oltre il già chiacchierato Dybala, anche l’attuale secondo portiere bianconero, Perin.

Proprio Perin, stando all’indiscrezione rilanciata da Momblano a Juventibus, potrebbe rimanere in Serie A ma non alla Juventus. Ecco cosa ha detto a proposito del portiere italiano: “L’agente Lucci sembra abbia trovato la quadra per il rinnovo di Perin, ma è una questione che dovrà essere risolta a breve per evitare che il portiere torni sulla vecchia decisione di andare a giocare altrove”.

Calciomercato Juventus, Perin in bilico | Gasperini lo vuole

Proprio a proposito di Perin ci potrebbe finire lo zampino di Gasperini. Il mister di Grugliasco e ormai consolidato coach della Dea potrebbe fare uno “sgarro” alla sua ex squadra puntando il portiere azzurro. Dario Pellegrini del ‘Il Tirreno’ ha parlato proprio di questa eventualità.

Infatti, se la Juventus non dovesse trovare l’accordo sul rinnovo, a quel punto, Gasperini farebbe il colpo “proibito” cercando di arrivare a Perin a parametro zero. Un’eventualità che i bianconeri cercheranno in tutti modi di scacciare visto che, comunque, Perin ha dimostrato di avere affiatamento con la maglia bianconera oltre una buonissima propensione a disputare match decisivi, come ieri nelle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina, partita vinta col cosiddetto e inconfondibile “corto muso” a pochi minuti dalla fine, grazie ad autorete dei viola.