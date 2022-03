Calciomercato Juventus, ultimatum fissato: scambio da urlo per Haaland

Continuano ad accumularsi rumors di calciomercato riguardo calciatori che sono o sono stati accostati alla Juventus di Massimiliano Allegri.

C’è una missione da compiere per la dirigenza bianconera ed è quella di riuscire a portare a Torino nei prossimi mesi altri calciatori in grado di far compiere il salto di qualità alla Juve. Gli innesti di Vlahovic e Zakaria testimoniano la volontà della società di voler puntare su giovani che possano essere le colonne della squadra per i prossimi anni.

Un reparto nel quale ad oggi ci sono più punti interrogativi è l’attacco, considerato che il rinnovo di Dybala è in bilico così come lo è il riscatto di Alvaro Morata. I tifosi della Juventus a lungo hanno sognato, e magari sognano ancora, l’approdo di un grande giocatore come Haaland. Che sarà un pezzo pregiato del calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, Asensio contropartita da offrire al Borussia per il Real

Le possibilità che il centravanti norvegese vesta la maglia bianconera sono davvero poche, stando alle voci di mercato. E del resto la Juventus ha investito tanto su Vlahovic, sarà lui il centravanti del presente e del futuro. Per Haaland in estate però ci sarà senz’altro un cambio di casacca, visto che il bomber ha intenzione di lasciare il Borussia Dortmund. Come spiega “El Nacional.cat” in pole position per lui rimane il Real Madrid, che però sta cercando una soluzione per abbassare le pretese economiche dei tedeschi. E anzi l’avrebbe già trovata. Il Real infatti potrebbe inserire nell’affare un calciatore a sua volta accostato più volte alla Juve come Marcos Asensio. Attaccante di grande tecnica che sarebbe gradito a Rose e che in Germania sarebbe un titolare fisso. Una operazione della quale potrebbe parlarsene concretamente nel corso delle prossime settimane.