Calciomercato Juventus, Chelsea silurato | Via libera per il “nuovo Xavi”

Rinforzare la squadra e nello stesso tempo ringiovanirla. Questo è uno degli obiettivi primari del prossimo calciomercato della Juventus.

La dirigenza sa benissimo che per rendere più completa la squadra di Allegri ci sarà bisogno di altri arrivi nel corso dell’estate. Gli innesti di Vlahovic e Zakaria sono comunque molto indicativi sulla linea che la società intende perseguire. Si cercheranno giocatori giovani, con ancora margini di miglioramento, che possano aprire un ciclo nella loro esperienza torinese.

Si stanno facendo davvero tanti nomi anche in questo periodo come possibili colpi per l’estate. Del resto la concorrenza da superare è molta e dunque tutte le squadre cercano di anticipare le rivali sugli obiettivi prefissati. Ancor più guardando alla lista dei possibili colpi a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Gavi ha detto no al Chelsea

Non potrebbe essere un colpo a parametro zero ma una importante occasione di mercato: stiamo parlando di Gavi, stellina del Barcellona che a soli 17 anni è diventato un calciatore prezioso per l’allenatore blaugrana Xavi. Tuttavia la sua situazione contrattuale è ancora tutta da definire. Il giovane metronomo del centrocampo ha infatti il contratto in scadenza nel 2023 e nonostante il pressing del Barcellona non è arrivato alcun accordo riguardo il suo rinnovo. Come spiega “El Nacional.cat” su Gavi c’è forte l’interesse anche di altre squadre tra cui il Chelsea. Il portale spiega che i londinesi si erano fatti avanti per il centrocampista mettendo sul piatto una importante somma economica. Offerta caduta nel vuoto. E le attuali condizioni del club, messo in vendita da Roman Abramovich che è stato costretto a lasciare l’amministrazione, lasciano pensare che il futuro di Gavi è ancora tutto da decidere.