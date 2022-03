Juventus, Zazzaroni all’attacco | Altra bordata in prima pagina

Juventus, Zazzaroni “attacca” la squadra di Allegri in riferimento proprio all’ultima sfida di Coppa Italia.

Juventus, Zazzaroni de ‘Il Corriere dello Sport’ lancia una frecciatina ai bianconeri, o meglio, al gioco della Juventus. Vlahovic al suo ritorno a Firenze non ha saputo brilliare e pertanto Zazzaroni ha ironizzato più sulla “fortuna” dell’autorete rispetto ad una partita tatticamente deludente.

La Juventus è uscita dal Franchi con uno 0-1 fortunoso ma è anche questo il gioco del calcio, parafrasando Allegri, il cosiddetto “Corto muso”. Una vittoria che vuol dire molto sul futuro della società che adesso è lanciatissima per la finale del torneo, ovviamente bisognerà disputare ancora il ritorno in casa.

Zazzaroni ironizza sul bomber bianconero | “Più culovic che Vlahovic”

Il ritorno nella sua vecchia casa non è stato dei migliori. Vlahovic non è riuscito a fare molto, o meglio, non è riuscito a fare la differenza come nelle precedenti partite complici i demeriti della squadra di Allegri, con tanti assenti e se vogliamo anche ai meriti della difesa di Italiano che ha saputo fronteggiare bene le avanzate offensive dei bianconeri ma l’ironia è stata, ovviamente, di casa sul ‘Corriere dello Sport’, proprio Zazzaroni ironizza sul virgolettato “Più culovic che Vlahovic” proprio in riferimento alla fortuna dell’autorete dei viola nei minuti finali.

Ma come spesso accade nel calcio, nulla è scontato e i bianconeri sono usciti vincitori in una partita sofferta che non ha visto prevalere nessuna delle due squadra, come è successo anche nel derby di Milano di un giorno prima, ora i bianconeri, al ritorno, aspettano la squadra di Italiano più arditi che mai, visto che il ritorno sarà proprio in casa dei bianconeri, all’Allianz Stadium.