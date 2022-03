Calciomercato Juventus, erede Dybala | “Scippo” a Sarri

By

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera valuta l’erede della Joya che potrebbe giusto arrivare dall’Italia, ecco come.

Calciomercato Juventus, l’erede di Dybala è italiano? Occhi puntati sul gioiello in casa Lazio, si parla di Zaccagni. Mattia Zaccagni è infatti una piccola certezza che la Lazio vuole preservare al meglio, come spesso capita con i gioielli preziosi di Lotito, vedi Milinkovic-Savic. L’italiano sembra interessare alla Vecchia Signora.

Come scrive il ‘Corriere dello Sport’, Zaccagni è esploso in maglia azzurra, diventando un giocatore davvero importante nella rosa di Sarri. E come spesso accade, la dirigenza bianconera è assai attenta ai possibili gioielli del nostro campionato, vedi con il recente caso Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Zaccagni il nome giusto | La dirigenza ha deciso

Come scrive il ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza avrebbe messo gli occhi proprio sul giocatore della Lazio, classe 1995, Zaccagni è letteralmente esploso in questa stagione tanto ad avere destato interesse concreto nella Juventus che però, nonostante l’interesse, dovrà vedersela con un osso duro come Lotito.

Il patron laziale non è certo il più facile da convincere quando si tratta di vendere i suoi gioielli, il caso Savic è emblematico, pertanto, nonostante l’interesse della società sarà, comunque, complicato sedersi al tavolo e discutere il contratto di Zaccagni. Ma come caratteristiche tecniche e intensità, il giocatore è ideale per diventare un nuovo giocatore di Allegri, staremo a vedere nei prossimi mesi.