Calciomercato Juventus, salta il rinnovo: vola in Premier League | Decisione immediata

Calciomercato Juventus, non rinnoverà con il proprio club e adesso l’eventualità di vederlo all’estero sono sempre più alte.

Calciomercato Juventus, il giocatore non rinnoverà il proprio contratto con l’attuale club, dalla Spagna, esattamente da ‘xcatalunya.cat’ si parla della situazione legata a Sergi Roberto, laterale del Barcellona. Stando infatti alle ultime indiscrezioni il giocatore è pronto per cambiare campionato.

Sergi Roberto non intende continuare al Barcellona e il club sarebbe, dunque, pronto a lasciarlo a partire a zero e adesso le possibilità di vederlo in Premier League inglese aumentano.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto lascia il Barcellona | Pronto a cambiare campionato

Ora le conferme arrivano direttamente dalla Spagna, il giocatore non continuerà più con il club catalano e sarebbe, dunque, pronto alla partenza. Il suo addio è ormai prossimo quindi e il Barcellona lo perderebbe, di conseguenza, a zero.

Come sottolineano i colleghi spagnoli le possibilità di una scelta totalmente inglese aumentano e il giocatore sceglierebbe proprio la Premier League per il proprio futuro viste le tante offerte arrivate proprio dall’Inghilterra. Il 30enne è quindi pronto ad una nuova avventura estera. In questa stagione, il giocatore, ha disputato solo nove partite, e nello scorso anno appena quindici, troppe poche per far sì che la dirigenza lo rinnovi. Le sue prestazioni sono diminuite e anche calate soprattutto a causa anche dei tanti infortuni. Una separazione che potrebbe fare bene, di conseguenza, ad entrambe le parti. Staremo a vedere se la Juventus proverà in extremis ad inserirsi nella possibile trattativa.