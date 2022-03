Calciomercato Juventus, visite mediche e firma | Accordo pazzesco

Calciomercato Juventus, visite mediche e firma sul contratto: il difensore ha trovato un accordo pazzesco con la sua nuova squadra. Cherubini bruciato

La seconda parte delle visite mediche andrà in scena oggi. Poi servirà solamente trovare la data per mettere la firma sul contratto che legherà il difensore al nuovo club per i prossimi cinque anni. Un accordo pazzesco quello che ha trovato il Barcellona. Che si è già rinforzato in maniera sensibile per la prossima stagione.

Un colpo a parametro zero. E ci aveva pensato anche il direttore dell’area sportivo bianconera, Cherubini, appunto per questo motivo. Ma secondo sport.es ormai non ci sarebbero più dubbi. L’accordo verrà formalizzato e reso ufficiale probabilmente entro questa settimana: gli agenti di Andreas Christensen, difensore danese del Chelsea, sono attesi in Catalogna nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, Cherubini bruciato

Contratto quinquennale a sei milioni di euro a stagione. Una cifra decisamente importante per il difensore che alla fine della stagione si muoverà a parametro zero dopo il non accordo con i Blues. Una situazione che comunque sembra anche legata a quello che sta succedendo dentro la società inglese, visto che Abramovich ha deciso di vendere e, senza dubbio, qualcosa che non va c’è.

Christensen anche per questo motivo ha deciso di accettare l’offerta del Barcellona che non solo ha bruciato Cherubini ma anche gli altri club che sul difensore ci avevano messo gli occhi. Bayern Monaco e Real Madrid ad esempio erano stati catturati dalla possibilità di inserire nella propria rosa un elemento forte senza sborsare un euro per il cartellino. Ma l’ultima offerta presentata dai catalani è stata quella che è andata a segno. Insomma, non ci sono davvero più dubbi sul futuro di Christensen che giocherà nella Liga spagnola.