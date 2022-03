Calciomercato Juventus, erede Alex Sandro | Colpaccio dal Portogallo

Calciomercato Juventus, l’erede di Alex Sandro potrebbe arrivare dal Portogallo, profilo ideale che affascina le big d’Europa.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro, o meglio, il solo Alex Sandro non può essere più una certezza. I bianconeri necessitano di un altro interprete del ruolo, un laterale capace di fare la differenza tecnica ma anche di dare quel contributo difensivo.

Alex Sandro potrebbe avere il suo erede già in Portogallo, il profilo in questione è Grimaldo. Attualmente al Benfica il giocatore piace molto al Barcellona che sarebbe l’altra squadra interessata al giocatore.

Calciomercato Juventus, sfida al Barcellona per Grimaldo | L’erede designato per la difesa

Anche il Barcellona vorrebbe il laterale spagnolo, giocatore che in Portogallo sta facendo già grande differenza. Su di lui si potrebbe aprire una vera propria asta anche perché la Juventus vuole un nuovo terzino da inserire come titolare, non essendo Cuadrado più giovanissimo e il solo Alex Sandro non può dare quelle garanzie necessarie.

Un cambio netto che potrebbe arrivare già nella prossima stagione. Grimaldo potrebbe diventare il primo obiettivo ma occhio, anche, al solito Emerson Palmieri del Chelsea. Il laterale naturalizzato italiano conosce il campionato italiano e sarebbe il rinforzo ideale in difesa per Allegri.